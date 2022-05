Kate Middleton e il liscio effetto lifting per dimostrare 10 anni in meno (Di martedì 24 maggio 2022) Una vera fonte di ispirazione quando si tratta di unire eleganza e naturalezza. Quando la duchessa di Cambridge ha solcato il red carpet di Cannes conquistando perfino Tom Cruise, il suo hair look non aveva rivali in quanto a semplicità: capelli sciolti, con riga centrale e ciocche laterali dietro le orecchie. Niente di più easy, abbiamo pensato in tanti. Sbagliando. Perché la piega sfoggiata dalla moglie di William per l’evento più glam del cinema francese è un hairstyle che ringiovanisce. A svelarlo è Richard Ward, hairstylist della duchessa. Semplice ma strategico. L’ultimo hair look di Kate Middleton è così. I capelli lisci e sciolti sono un inno alla semplicità. Ma la piega e le ciocche dietro le orecchie le regalano un effetto lifting naturale (Ipa) Kate Middleton e il ... Leggi su amica (Di martedì 24 maggio 2022) Una vera fonte di ispirazione quando si tratta di unire eleganza e naturalezza. Quando la duchessa di Cambridge ha solcato il red carpet di Cannes conquistando perfino Tom Cruise, il suo hair look non aveva rivali in quanto a semplicità: capelli sciolti, con riga centrale e ciocche laterali dietro le orecchie. Niente di più easy, abbiamo pensato in tanti. Sbagliando. Perché la piega sfoggiata dalla moglie di William per l’evento più glam del cinema francese è un hairstyle che ringiovanisce. A svelarlo è Richard Ward, hairstylist della duchessa. Semplice ma strategico. L’ultimo hair look diè così. I capelli lisci e sciolti sono un inno alla semplicità. Ma la piega e le ciocche dietro le orecchie le regalano unnaturale (Ipa)e il ...

