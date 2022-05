Il pasticciaccio brutto di via Merulana. Caos a maggio per colpa delle luci di Natale (Di martedì 24 maggio 2022) Luminarie natalizie pericolanti in via Merulana, strada chiusa e pesanti ripercussioni sul traffico tra San Giovanni e l'Esquilino. Quella di ieri è stata una giornata da incubo, con i cittadini alle prese con una chiusura improvvisa che ha provocato una serie infinita di disagi e traffico in tutto il quadrante. Dalla mattinata, infatti, la strada è stata chiusa al transito nei due sensi di marcia, da piazza Santa Maria maggiore fino a via Labicana, dagli agenti del Primo gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale intervenuti con diverse pattuglie, per un intervento causato dal «rischio caduta delle luminarie» iniziato dai vigili del fuoco martedì sera, intorno alle ore 18.30, proprio «per evitare che potessero finire sui passanti e sulle auto in transito». Lavori che sono stati portati avanti dalla ditta specializzata, ... Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) Luminarie natalizie pericolanti in via, strada chiusa e pesanti ripercussioni sul traffico tra San Giovanni e l'Esquilino. Quella di ieri è stata una giornata da incubo, con i cittadini alle prese con una chiusura improvvisa che ha provocato una serie infinita di disagi e traffico in tutto il quadrante. Dalla mattinata, infatti, la strada è stata chiusa al transito nei due sensi di marcia, da piazza Santa Mariare fino a via Labicana, dagli agenti del Primo gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale intervenuti con diverse pattuglie, per un intervento causato dal «rischio cadutaluminarie» iniziato dai vigili del fuoco martedì sera, intorno alle ore 18.30, proprio «per evitare che potessero finire sui passanti e sulle auto in transito». Lavori che sono stati portati avanti dalla ditta specializzata, ...

