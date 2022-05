Grey’s Anatomy senza Ellen Pompeo, a sorpresa spunta l’ipotesi di continuare in assenza di Meredith (Di martedì 24 maggio 2022) Grey’s Anatomy senza Ellen Pompeo semplicemente non esiste: questo è quanto la sua creatrice Shonda Rhimes ha sempre sostenuto nel corso degli anni, parlando del medical drama che su ABC è riuscito a infrangere ogni record di longevità per una serie a tema medico di prima serata. Invece a sorpresa l’idea di Grey’s Anatomy senza Ellen Pompeo inizia a farsi strada dopo il malessere manifestato più volte dall’attrice, a cui fa da contraltare la voglia di ABC di continuare a rinnovare la serie. Ebbene, dopo aver sempre sostenuto che Grey’s Anatomy sarebbe sopravvissuta solo fin quando Ellen Pompeo fosse rimasta nel ... Leggi su optimagazine (Di martedì 24 maggio 2022)semplicemente non esiste: questo è quanto la sua creatrice Shonda Rhimes ha sempre sostenuto nel corso degli anni, parlando del medical drama che su ABC è riuscito a infrangere ogni record di longevità per una serie a tema medico di prima serata. Invece al’idea diinizia a farsi strada dopo il malessere manifestato più volte dall’attrice, a cui fa da contraltare la voglia di ABC dia rinnovare la serie. Ebbene, dopo aver sempre sostenuto chesarebbe sopravvissuta solo fin quandofosse rimasta nel ...

