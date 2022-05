Davigo a processo, parla il Pm Storari (Di martedì 24 maggio 2022) Il magistrato aveva consegnato a Davigo 5 verbali secretati in cui Amara parlava di una presunta loggia capace di condizionare le nomine in magistratura Leggi su tg.la7 (Di martedì 24 maggio 2022) Il magistrato aveva consegnato a5 verbali secretati in cui Amarava di una presunta loggia capace di condizionare le nomine in magistratura

Advertising

devitocarmine : RT @ASSOCIAZIONEGO1: 5 anni fa ho fatto una Promessa a DAVIGO, quello che per i Media di Regime e i Professionisti dell'Antimafia era il Si… - EPILESSIAINFO : RT @ASSOCIAZIONEGO1: 5 anni fa ho fatto una Promessa a DAVIGO, quello che per i Media di Regime e i Professionisti dell'Antimafia era il Si… - ASSOCIAZIONEGO1 : 5 anni fa ho fatto una Promessa a DAVIGO, quello che per i Media di Regime e i Professionisti dell'Antimafia era il… - greenpassnews : Contrappasso Me too e Lagioia va all’inferno - - messveneto : Una nuova perizia riapre il giallo sul “corvo” del Csm: Sorpresa al processo contro l’ex segretaria di Davigo. Il g… -