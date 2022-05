Davide Marfella: “Emozionante esordire con il Napoli. Spalletti ha un grande merito” (Di martedì 24 maggio 2022) Davide Marfella ha detto che è stato Emozionante esordire con il Napoli, Spalletti ha il grande merito di dare sempre una spinta in più L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 24 maggio 2022)ha detto che è statocon ilha ildi dare sempre una spinta in più L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SportdelSud : ???? Davide #Marfella ha raccontato il suo esordio in #SerieA con la maglia del #Napoli e ha commentato la stagione… - CronacaFlegrea : Da Pozzuoli all’esordio in serie A con il Napoli: la domenica magica di Davide Marfella - NapoliFCNews : Davide Marfella esordisce in Serie A #Napoli #SSCNapoli #SSCN - sscalcionapoli1 : Napoli, esordio in Serie A per Davide Marfella, Meret: “Te lo meriti fratellino” - sscalcionapoli1 : Davide Marfella festeggia sui social l’esordio in Serie A: “Forza Napoli sempre” -