Cristel Carrisi, avete visto dove vive a Zagabria? Altro che tenuta a Cellino! (Di martedì 24 maggio 2022) Cristel Carrisi da anni ormai ha lasciato il nostro paese per vivere insieme al marito ed ai figli. avete visto dove vive? Altro che la tenuta di Cellino San Marco. La figlia di Albano e Romina Power dopo aver tentato la carriera da cantante ed essersi interessata al mondo della moda ha trovato l’amore della sua vita ed ha deciso di dedicarsi alla famiglia. Cristel Carrisi-Altranotizia (fonte: Google)Cristel Carrisi è la terzogenita dei celebri cantanti e non è di certo sconosciuta ai telespettatori. Si è inserita nel mondo televisivo fin da ragazzina e con il suo sorriso ha conquistato i fan. Da anni ormai ha lasciato la tenuta di ... Leggi su altranotizia (Di martedì 24 maggio 2022)da anni ormai ha lasciato il nostro paese perre insieme al marito ed ai figli.che ladi Cellino San Marco. La figlia di Albano e Romina Power dopo aver tentato la carriera da cantante ed essersi interessata al mondo della moda ha trovato l’amore della sua vita ed ha deciso di dedicarsi alla famiglia.-Altranotizia (fonte: Google)è la terzogenita dei celebri cantanti e non è di certo sconosciuta ai telespettatori. Si è inserita nel mondo televisivo fin da ragazzina e con il suo sorriso ha conquistato i fan. Da anni ormai ha lasciato ladi ...

Advertising

ParliamoDiNews : Cristel Carrisi marito, chi è e cosa fa il ricchissimo genero di Al Bano e Romina - Velvet Gossip #Foto #Video… - zazoomblog : Cristel Carrisi marito chi è e cosa fa il ricchissimo genero di Al Bano e Romina - #Cristel #Carrisi #marito… - infoitcultura : Cristel e Romina Carrisi festeggiano per caso il compleanno di Al Bano a Roma - zazoomblog : Cristel e Romina Carrisi festeggiano per caso il compleanno di Al Bano a Roma - #Cristel #Romina #Carrisi… - dani_lettrice : C'è un po' di Cristel Carrisi in Saoirse Ronan o viceversa? ?? -