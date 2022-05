Camminata Nerazzurra al via dopo due anni di assenza | ecco la 14esima edizione

(Di martedì 24 maggio 2022) Quest’anno la data da segnare in agenda è il 5 giugno. La marcia non competitiva celebra l’amore per la squadra e per la città di Bergamo, anche lei protagonista di questa giornata di sport e divertimento.

AmoBergamo : #Bergamo Presentata a Palazzo Frizzoni la 14esima edizione della Camminata Nerazzurra - ComunediBergamo : RT @Zonamistamag: Il presidente del Club Amici dell’@Atalanta Marino Lazzarini è apparso commosso nella sede del Comune di Bergamo alla pre… - Zonamistamag : Il presidente del Club Amici dell’@Atalanta Marino Lazzarini è apparso commosso nella sede del Comune di Bergamo al… - parado_nobailao : non ho nessuno con cui andare alla camminata nerazzurra quindi balza ?? -

Presentata nella mattinata di oggi, martedì 24 maggio alle ore 11, all'interno dell'elegante sala Cavalli di Palazzo Frizzoni la 14esima edizione della, l'evento non competitivo organizzato dal Club Amici dell'Atalanta che si terrà domenica 5 giugno con partenza libera dalle 7,30 alle 9,00. La manifestazione ritorna dopo due ...A Palazzo Frizzoni la presentazione, nella mattinata di martedì 24 maggio, del quattordicesimo compleanno dellaorganizzata come sempre dal Club Amici dell'Atalanta. "Siamo ospiti in questa edizione di una importante sede istituzionale - ha detto subito il presidente degli "Amici" Marino ...Bergamo. Dopo due anni di stop, torna la Camminata Nerazzurra, giunta nel 2022 alla sua quattordicesima edizione. Un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi, un evento che ormai è diventato una ...Quest’anno la data da segnare in agenda è il 5 giugno. La marcia non competitiva celebra l’amore per la squadra e per la città di Bergamo, anche lei protagonista di questa giornata di sport e divertim ...