Boniek | “Scudetto al Milan | sono felice per Pioli” | VIDEO

(Di martedì 24 maggio 2022) Zbigniew, ex compagno di squadra di Stefanoalla Juventus negli anni 80, ha commentato la vittoria del 19°del. L'attuale vicepresidente UEFA si è dettoper lui, una volta riserva da calciatore in bianconero

Tuttosport

Le parole dell'ex giocatore di Juve e Roma, e attuale vicepresidente Uefa, Zbigniewa margine della cerimonia della "Hall of Fame" del calcio italiano, in corso a Palazzo Vecchio a Firenze... Zbigniewe Michel Platini. A Cagliari non segnò nessuno e così la Juventus divenne la prima ... iniziato tra il 1961 e il 1963 con le vittorie dell'ottavoe della prima Coppa dei ... Boniek: "Pioli merita questo Scudetto" Intervenuto alla Hall of Fame del calcio italiano, Zbigniew Boniek, vice presidente dell'Uefa ed ex numero uno della federazione polacca, ha parlato così dello scudetto del Milan: "Se il Milan ha ...L'ex attaccante della Juventus e della Nazionale polacca ha commentato il finale di campionato che ha visto trionfare il Milan sull'Inter.