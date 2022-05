Vaiolo delle scimmie | Bassetti | “Non è momento di vaccinare tutti”

(Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non possiamo dire alla popolazione ‘da domani vi vacciniamo contro il’, perché vorrebbe dire che siamo di fronte ad una emergenza. Si può valutare eventualmente una immunizzazione contro ilsugli operatori sanitari e su alcune categorie a rischio, se ce ne sono. Ma non è ildi estendere vaccinazione. Aspettiamo come evolvono i casi e poi si deciderà”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, torna sulla possibilità di riprendere le vaccinazioni anti-, visti i casi anche in Italia di. Mentre l’innalzamento del livello dell’emergenza deciso dall’Oms “è corretto per una sensibilizzazione di tutto il mondo sanitario e ...

Advertising

RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - chetempochefa : 'Il virus che causa il vaiolo delle scimmie è vecchissimo: il primo caso umano si è registrato nel 1970. Questo vi… - NicolaPorro : ?? Ci risiamo: i casi di #vaiolo delle scimmie portano l'#Oms a lanciare una nuova emergenza...?? - jobwithinternet : RT @a_meluzzi: Il 'Vaiolo delle scimmie' è stata un'esercitazione mondiale sanitaria nel 2021. Che strano... - mlpedo : RT @AuroraLittleSun: Il tempo: 'Vaiolo delle scimmie, 'contagi non solo a trasmissione sessuale'. L'Europa pensa al vaccino Ovviamente dov… -

AGI - I primi dati sul genoma del virus responsabile dell'epidemia discimmie rivelerebbero un legame con un ceppo del 2018 , secondo quanto riportato da 'New Scientist'. I dati sono stati pubblicati online da un team di ricerca in Portogallo. La sequenza ...scimmie: in Toscana un altro positivo Roma, 23 maggio 2022 - Con quello registrato oggi ad Arezzo , sonoIl punto di vista dell'infettivologo del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, sulla nuova epidemia che sta facendo paura al mondo: il vaiolo delle scimmie.Vaiolo delle scimmie, dai 4 casi in Italia al primo caso negli Stati Uniti ai 92 casi complessivi nel mondo (28 i casi sospetti) nei paesi dell'Oms in 12 Stati (Australia, Belgio, ...