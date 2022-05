Trent’anni fa a Capaci morivano Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e i tre uomini della scorta (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono le 17.40 del 23 maggio 1992. Il giudice Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo sono atterrati da pochi minuti all’aeroporto di Punta Raisi di Palermo, dopo aver lasciato Roma. Ad attenderli tre auto di scorta con a bordo gli agenti Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Angelo Corbo, Paolo Capuzza e Gaspare Cervello. Falcone sale su una Cromo bianca insieme alla moglie. Le auto proseguono sulla A29, in direzione Palermo, quando alle 17.58 minuti l’autostrada viene praticamente sventrata da quasi 500kg di esplosivo, posizionato all’interno di un canale di drenaggio per ordine di Cosa Nostra. La Croma marrone, con a bordo i poliziotti Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani viene spazzata via e i tre agenti muoiono sul colpo. Restano incastrati nella ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono le 17.40 del 23 maggio 1992. Il giudicee la mogliesono atterrati da pochi minuti all’aeroporto di Punta Raisi di Palermo, dopo aver lasciato Roma. Ad attenderli tre auto dicon a bordo gli agenti Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Angelo Corbo, Paolo Capuzza e Gaspare Cervello.sale su una Cromo bianca insieme alla moglie. Le auto proseguono sulla A29, in direzione Palermo, quando alle 17.58 minuti l’autostrada viene praticamente sventrata da quasi 500kg di esplosivo, posizionato all’interno di un canale di drenaggio per ordine di Cosa Nostra. La Croma marrone, con a bordo i poliziotti Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani viene spazzata via e i tre agenti muoiono sul colpo. Restano incastrati nella ...

Advertising

reportrai3 : ??A trent'anni da Capaci e Via D’Amelio scopriamo una pista che porta ad Alcamo. Oggi noto anche per un poliziotto,… - CarloVerdelli : Giovanni Falcone, il tanto che gli dobbiamo #oggisettimanale Per esempio: la verità su chi ha voluto Capaci e chi h… - Tg3web : Capaci trent'anni dopo. Con i giovani in prima fila. Cominciate a Palermo le cerimonie per ricordare Falcone, sua m… - paoloangeloRF : La strage di Capaci, trent'anni dopo. Una storia di mafia e depistaggi - Luigiannecchia2 : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra:A trent’anni dalle stragi di #Capaci e #viadAmelio oggi, #23maggio,saremo a Palermo per ricordare Giovanni… -

Angelo, l'uomo che sfuggì a Capaci. 'Noi, i sopravvissuti dimenticati' A trent'anni dalla strage, il racconto dell'agente superstite: 'Quel dramma sarà per sempre nella mia ... Sono morti non per fare gli eroi, ma perché continuasse la lotta contro un male ancora vivo Ecco allora che per ricordare a trent'anni di distanza Giovanni e con lui gli altri martiri di Capaci " l'amata e per lui anche professionalmente preziosa Francesca Morvillo, i giovani e coraggiosi ... dalla strage, il racconto dell'agente superstite: 'Quel dramma sarà per sempre nella mia ...Ecco allora che per ricordare adi distanza Giovanni e con lui gli altri martiri di" l'amata e per lui anche professionalmente preziosa Francesca Morvillo, i giovani e coraggiosi ...