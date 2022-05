Strage di Capaci, Mattarella: “Falcone dimostrò che la mafia non è imbattibile” (Di lunedì 23 maggio 2022) La mafia temeva Giovanni Falcone e Paolo Borsellino “perché avevano dimostrato che essa non era imbattibile e che lo Stato era in grado di sconfiggerla attraverso la forza del diritto”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato così la figura dei magistrati uccisi da Cosa Nostra nel 1992, durante la commemorazione della Strage di Capaci L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Latemeva Giovannie Paolo Borsellino “perché avevano dimostrato che essa non erae che lo Stato era in grado di sconfiggerla attraverso la forza del diritto”. Il presidente della Repubblica Sergioha ricordato così la figura dei magistrati uccisi da Cosa Nostra nel 1992, durante la commemorazione delladiL'articolo proviene da Inews24.it.

