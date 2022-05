Roland Garros 2022: Trevisan domina Dart e vola al secondo turno (Di lunedì 23 maggio 2022) Martina Trevisan domina Harriet Dart 6-0 6-2 e vola al secondo turno del tabellone principale del Roland Garros 2022. Come da pronostico, l’azzurra, in grande fiducia dopo la vittoria di Rabat, dimostra grande superiorità sulla terra battuta di fronte alle difficoltà della britannica, che preferisce giocare sul veloce. TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Non c’è storia in un primo set a senso unico. L’azzurra mette subito in campo grande personalità e sicurezza non concedendo niente all’avversaria, conquistando tre break nel secondo, quarto e sesto game e chiudendo i conti di questo primo parziale dopo soli 32 minuti di gioco sul 6-0. Continua la striscia positiva della toscana, che nel secondo game ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) MartinaHarriet6-0 6-2 ealdel tabellone principale del. Come da pronostico, l’azzurra, in grande fiducia dopo la vittoria di Rabat, dimostra grande superiorità sulla terra battuta di fronte alle difficoltà della britannica, che preferisce giocare sul veloce. TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Non c’è storia in un primo set a senso unico. L’azzurra mette subito in campo grande personalità e sicurezza non concedendo niente all’avversaria, conquistando tre break nel, quarto e sesto game e chiudendo i conti di questo primo parziale dopo soli 32 minuti di gioco sul 6-0. Continua la striscia positiva della toscana, che nelgame ...

