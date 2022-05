Napoli | Olivera non si sblocca | tentativo per Calafiori

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ilsta provando are l’affare Mathiascol Getafe, ma in alternativa c’è Riccardodella Roma. Secondo le ultime notizie di mercato lanciato da TMW ilvede l’affarecomplicarsi sempre di più, anche perché non “c’è l’accordo né con il club ma nemmeno sull’ingaggio“. Quest’ultimo punto è quello di assoluta novità, perché fino ad ora i vari esperti di mercato avevano parlato sempre di un accoro trovato in tutto e per tutto con il calciatore. Secondo Tuttomercatoweb, invece, non c’è nemmeno l’accordo sull’ingaggio del giocatore. Dunque ilsta cercando di andare su altri profili oltre a Mathias, con cui il discorso non è ancora chiuso ma molto complicato. “Ad Aurelio De Laurentiis piace molto ...