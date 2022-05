Mottarone, il video-ricordo dei vigili del fuoco a un anno dalla strage: le immagini del drammatico intervento (Di lunedì 23 maggio 2022) A un anno dalla tragedia della funivia del Mottarone, nella quale sono morte 14 persone, i vigili del fuoco hanno voluto pubblicare sui social un video-ricordo di quanto accaduto. “Il 23 maggio di un anno fa il drammatico intervento per la cabina della funivia Stresa-Alpino-Mottarone (VB) precipitata tra i boschi, con 15 persone a bordo. Il pensiero va alle 14 vittime della tragedia”, scrive il corpo su Twitter. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) A untragedia della funivia del, nella quale sono morte 14 persone, idelvoluto pubblicare sui social undi quanto accaduto. “Il 23 maggio di unfa ilper la cabina della funivia Stresa-Alpino-(VB) precipitata tra i boschi, con 15 persone a bordo. Il pensiero va alle 14 vittime della tragedia”, scrive il corpo su Twitter. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

