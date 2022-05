Mafia | 30 anni fa l’omicidio di Falcone Mattarella | “Non si rassegnò mai all’indifferenza”

(Di lunedì 23 maggio 2022) Palermo – Un lungo applauso ha accolto il capo dello Stato, Sergio, al Foro italico di Palermo, dove si commemorano le stragi di Capaci e via D’Amelio, in cui persero la vita Giov, la moglie Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. Giov“non si abbandonò mai alla rassegnazione oma si fece guidare senza timore dalla ‘visione’ che la sua Sicilia e l’intero nostro Paese si sarebbero liberati dalla proterva presenza della criminalità mafiosa. Questa ‘visione’ gli conferiva la determinazione per perseguire con decisione le forme subdole e spietate attraverso le quali si manifesta l’illegalità mafiosa”, ha detto, parlando a Palermo. “Agiva non in spregio del pericolo o alla ricerca di ...

