Kendall Jenner e quel look uguale a Monica Bellucci a Cannes nel ’97 (Di lunedì 23 maggio 2022) L’evento mediatico del weekend, ovvero il matrimonio di Kourtney Kardashiane Travis Barker è ormai terminato. Celebrato a Portofino e “sponsorizzato” da Dolce & Gabbana, è stato una vetrina di look da capogiro. Tutti firmati dal duo siciliano e, la maggior parte, provenienti dall’archivio storico del brand, hanno riportato in auge quell’estetica italiana che negli anni ’90 dettava moda in tutto il mondo. Tra tutti gli outfit di tutte le sorelle, ce n’è uno in particolare, sfoggiato da Kendall Jenner per il pranzo di sabato, che sembra più familiare. Chi lo aveva già indossato? Monica Bellucci al Festival di Cannes 1997. Kendall Jenner come Monica Bellucci Cosa c’è di più italiano se non ... Leggi su amica (Di lunedì 23 maggio 2022) L’evento mediatico del weekend, ovvero il matrimonio di Kourtney Kardashiane Travis Barker è ormai terminato. Celebrato a Portofino e “sponsorizzato” da Dolce & Gabbana, è stato una vetrina dida capogiro. Tutti firmati dal duo siciliano e, la maggior parte, provenienti dall’archivio storico del brand, hanno riportato in augel’estetica italiana che negli anni ’90 dettava moda in tutto il mondo. Tra tutti gli outfit di tutte le sorelle, ce n’è uno in particolare, sfoggiato daper il pranzo di sabato, che sembra più familiare. Chi lo aveva già indossato?al Festival di1997.comeCosa c’è di più italiano se non ...

