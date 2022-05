Jacobs infortunato | niente Diamond League | ecco quando tornerà

(Di lunedì 23 maggio 2022) Marcelldeve fermarsi di nuovo. Il campione olimpico dei 100 metri dovrà stare a riposo per 10 giorni per una distrazione elongazione di primo grado rimediata nei 100 corsi mercoledì a Savona.

Advertising

serieB123 : Jacobs ko: salta la Diamond League a Eugene, si è infortunato a Savona -

Marcelldeve fermarsi di nuovo. Il campione olimpico dei 100 metri dovrà stare a riposo per 10 giorni per una distrazione elongazione di primo grado rimediata nei 100 corsi mercoledì a Savona....il gruppo ha voluto che per primo salisse sul podio a ricevere la medaglia d'oro l'... È un poliziotto bresciano, che fadi cognome, Marcel di nome ed ha muscoli tatuati e sprizzanti. ...La doppia medaglia d'oro di Tokyo ha rimediato una distrazione muscolare, rientra al Golden Gala all'Olimpico di Roma ...Marcell Jacobs si ferma per un infortunio. Gli esiti di un accertamento diagnostico effettuato questo pomeriggio a Roma, presso l’Istituto di Scienza dello sport, hanno evidenziato una distrazione-elo ...