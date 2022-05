Isola dei famosi, ricordate chi corteggiava Luca Daffrè ad Uomini e donne e cosa accadde? (Di lunedì 23 maggio 2022) Isola dei famosi, ricordate chi corteggiava Luca Daffrè ad Uomini e donne e cosa accadde allora? Da qualche settimana sono sbarcati in Honduras nuovi naufraghi, Luca Daffrè, Marco, Maccarini, Pamela Petrarolo e Gennaro Auletto. Dato che L’Isola dei famosi si allunga fino a giugno era inevitabile far arrivare nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 23 maggio 2022)deichiadallora? Da qualche settimana sono sbarcati in Honduras nuovi naufraghi,, Marco, Maccarini, Pamela Petrarolo e Gennaro Auletto. Dato che L’deisi allunga fino a giugno era inevitabile far arrivare nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

RaiNews : L’ex comandante, 50 anni ex pilota dell’aeronautica, afferma che Putin “manda a morire i nostri uomini. Non c’è tra… - ligi_p : @rulajebreal Lo hanno detto anche all. Isola dei famosi - andreastoolbox : #Isola dei Famosi 16: chi sarà eliminato secondo i sondaggi - LinkaTv : E' iniziato L' isola dei famosi d.t. c5 su #italia1 Clicca qui per classifica tweet: - Marco112508 : @Silvia71_80 Italia : Calcio, Grande Fratello, Uomini e Donne, Isola dei Famosi, Barbara D'urso (tutte le cazzate i… -