Giovanni Falcone, 30 anni fa la strage di Capaci (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono passati 30 anni da quel 23 maggio 1992 quando a Capaci, sulla strada del ritorno da Roma, il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono passati 30da quel 23 maggio 1992 quando a, sulla strada del ritorno da Roma, il giudice, la moglie Francesca Morvillo, e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco ...

Advertising

chetempochefa : A 30 anni dalle stragi del 1992, stasera a #CTCF da @fabfazio non perdetevi un importante momento con… - fanpage : Sono passati 30 anni dalla strage di #Capaci. Mille chili di tritolo sbalzano in aria le auto in cui il giudice ant… - robertosaviano : Questa settimana su @7Corriere Giovanni Falcone e Francesca Morvillo in un momento di vita normale. A 30 anni dalla… - maddamoon : RT @gandinirozzi: 'Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uo… - tbjkickers : RT @bennygiardina: #Palermo oggi ricorda i suoi 30 anni senza Giovanni Falcone, 30 anni di domande senza risposte e di volti che si ripropo… -