Falcone inedito | Cosa nostra non sbaglia mai un omicidio

Palermo, 22 marzo 1989 - Palermo 23 maggio 1992Era il marzo 1989: Giovanni Falcone parlava ai "suoi" uomini a pochi mesi dall'attentato all'Addaura e a tre anni dalla strage di Capaci. "Non c'è un ...

