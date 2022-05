E’ morto Bob Neuwirth – ecco chi è stato lo storico amico delle icone Bob Dylan e Janis Joplin

(Di lunedì 23 maggio 2022) Si è spento a 82 anni Bob, cantautore e chitarrista statunitense anche della generazione hippie. Ha collaborato con artisti del calibro die Bob. Forse il nome sarà un po’ sconosciuto ai molti in Italia, eppure in patria Bobun apprezzatissimo cantautore e chitarrista statunitense anche della generazione L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

rockolpoprock : Il musicista, grande amico di Bob Dylan, scrisse 'Mercedes Benz' di Janis Joplin - dinamocorrenti : RIP Matteo Guarnaccia -

A dare l'annuncio della sua morte è stata la sua compagna, Paula Batson, che ha spiegato comeNeuwirth siail 18 maggio per un' insufficienza cardiaca a Santa Monica, in California. '...Nickas , anche scrittore e critico statunitense, è la persona alla quale è stata affidata ... Kemp, Servane Mary, John Miller e Frederick Weston,di Aids, con un collage acquatico. E Barry X ...Soprannominato l'amico hipster di Bob Dylan, è presente in «Don't Look Back», il documentario diretto del regista D.A. Pennebaker sul tour di Dylan del 1967 ...E' morto Bob Neuwirth, a lungo compagno di avventure di Bob Dylan, auto definitosi re del cool, ispiratore di una generazione ...