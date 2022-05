Coppia suicida a Forlì: l’assurdo sistema della setta Ramtha dietro la morte dei coniugi (Di lunedì 23 maggio 2022) Il suicidio della Coppia di coniugi apre una porta sulle perverse dinamiche della setta “Ramtha” nel forlinese. Dalla reincarnazione all’ufologia, fino alla convinzione che la morte porti a un luogo migliore, ecco quali sono i precetti della setta che hanno portato alla morte della Coppia Si sono sparati con due differenti pistole al volto Paolo Neri e Stefania Platania, classe ’55 e ’57. La Coppia di coniugi originaria di Roma è stata ritrovata senza vita sabato sera nel letto della loro residenza a Santa Sofia, nella zona di Forlì. Una fine tragica ma del tutto consapevole, quella di Neri e ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 23 maggio 2022) Il suicidiodiapre una porta sulle perverse dinamiche” nel forlinese. Dalla reincarnazione all’ufologia, fino alla convinzione che laporti a un luogo migliore, ecco quali sono i precettiche hanno portato allaSi sono sparati con due differenti pistole al volto Paolo Neri e Stefania Platania, classe ’55 e ’57. Ladioriginaria di Roma è stata ritrovata senza vita sabato sera nel lettoloro residenza a Santa Sofia, nella zona di. Una fine tragica ma del tutto consapevole, quella di Neri e ...

