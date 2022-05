Classifica marcatori Serie A 2021 22 | Immobile re dei bomber

(Di lunedì 23 maggio 2022)/22: tutti idel campionato Il centravanti della Lazio, Ciro, con 27 goal si è laureato capocannoniere della/22, vincendo laper la terza volta in carriera. L’italiano succede nell’albo d’oro al fuoriclasse portoghese ormai ex Juventus, Cristiano Ronaldo, che si era laureato capocannoniere del campionato diA 2020/. Precede Dusan Vlahovic, che ha realizzato 24 goal fra Fiorentina e Juventus, e Lautaro Martínez, a segno 21 volte con l’Inter./22: sabato 21 agosto è iniziata la nuova ...

Advertising

Ftbnews24 : Ciro Immobile vince nuovamente la classifica marcatori del campionato di Serie A ???? L’attaccante della Lazio è il… - mjrrorbxll : @PGBVLH ricordami la posizione di vlahovic nella classifica marcatori chicco - leonardosarti15 : @Pfme1966 Beh ha ragione lui, vincere con autogol degli avversari, senza attaccanti tra quelli in classifica marcatori non era mai capitato - emiscouting : La rosa più giovane a vincere da quando il campionato è 'a 3 punti'. La Squadra con la miglior difesa, la Squadra c… - CalcioNapoli24 : -

TUTTO mercato WEB

Sarebbe stata terza in, la squadra gialloblù, se la San Marino Academy non avesse deciso ... Daljit Singh di Macerata Ammoniti: Kiamou, Donda: 3' Barbieri, 44' Milan, 45' Kongouli, ...Ultima partita Serie A, la classifica marcatori: Immobile re dei bomber con 27 gol. Alle sue spalle Vlahovic 23 gol: Malcore (Audace Cerignola). 18 gol: Favetta (Casertana). 17 gol: Diop (Gravina), Ferreira (Rotonda). 15 gol: Croce (Francavilla), Aracri (Mariglianese), Dammacco (Nocerina). 14 gol: Santoro ...DUMFRIES: terzino destro preso per sostituire Hakimi, ha stentato a lungo per poi mostrare le sue qualità di incursore, dopo l'errore su Alex Sandro a San Siro. Veloce e incisivo, ha segnato cinque go ...