Cassano | il retroscena sulle donne | A Roma mi dicevano che ero bello Mi chiedevo cosa avessero bevuto

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ospite fisso della Bobo TV, Antonioha commentato la sua fama da conquistatore ai temi della: "Meglio che non dico nulla, fino a venticinque anni ho fatto un disastro. Per leero...

Advertising

CalcioToday.it

... fa capire bene la perseveranza con la qualeabbia voluto fare il calciatore. Tornando all'... Qui gli altridell'intervista a Marotta.... Bruno Giordano), Bruno Conti rivela di essere stato un tipo 'alla', ossia uno abituato a ... Ed è forse questo il merito maggiore del libro: non tanto rivelaree raccontare episodi ... Antonio Cassano, la rissa inaspettata: i retroscena sconvolgono i tifosi La strada che sta portando Atlantia via dalla Borsa, tramite l’opa lanciata da Edizione con il fondo Blackstone per blindarne il controllo, potrebbe poi ricondurla nuovamente sui mercati finanziari ...L'AD nerazzurro ha svelato i particolari dell'arrivo del tecnico ex Lazio in nerazzurro, il contatto con Allegri e la sua gestione di Cassano alla Samp.