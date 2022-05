Asma Zero Week: allergia e mascherina, accoppiata vincente. Le consulenze gratuite (Di lunedì 23 maggio 2022) Portare la mascherina ha ridotto i sintomi dell’allergia da pollini e il consumo di antistaminici. Risulta da uno studio italiano pubblicato su Rhinology che ha preso in considerazione l’autovalutazione di pazienti allergici, che hanno indossato la protezione, spesso fai da te, di naso e bocca, nella primavera 2020. Leggi anche › Congiuntivite stagionale allergica: il decalogo per riconoscerla e curarla › Tornano le allergie primaverili, la prevenzione è fondamentale: come prepararsi Leggi anche › Giornata mondiale dell’Asma: le iniziative per chi ne soffre. E la proposta di legge va ... Leggi su iodonna (Di lunedì 23 maggio 2022) Portare laha ridotto i sintomi dell’da pollini e il consumo di antistaminici. Risulta da uno studio italiano pubblicato su Rhinology che ha preso in considerazione l’autovalutazione di pazienti allergici, che hanno indossato la protezione, spesso fai da te, di naso e bocca, nella primavera 2020. Leggi anche › Congiuntivite stagionale allergica: il decalogo per riconoscerla e curarla › Tornano le allergie primaverili, la prevenzione è fondamentale: come prepararsi Leggi anche › Giornata mondiale dell’: le iniziative per chi ne soffre. E la proposta di legge va ...

