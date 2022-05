SSP 300 | Estoril | Di Sora show in Gara 2 | da ultimo a primo! Gennai sul podio - News

(Di domenica 22 maggio 2022) Come da consuetudine, la classe minore delle derivate di serie non ha risparmiato emozioni e sorprese, anzi, mettendo in scena una delle gare più equilibrate degli ultimi anni. Una corsa dalle ...

Advertising

Come da consuetudine, la classe minore delle derivate di serie non ha risparmiato emozioni e sorprese, anzi, mettendo in scena una delle gare più equilibrate degli ultimi anni. Una corsa dalle ...... Gara 2 della Supersportad Assen ha rispetto il classico copione della categoria. La corsa ha ..., Aegerter re di Assen: vince da dominatore anche Gara 2 Vannucci in zona punti, paura per Bijman ...Gara esemplare del francese che è riuscito a risalire fino al gruppo di testa, partendo dall'ultima casella. Terzo posto per l'italiano ...Alyoska Costantino | Alla SSP300 è spettato l’onere e l’onore di chiudere il weekend del GP Estoril 2022 e alla fine i giovanissimi della classe leggera hanno ...