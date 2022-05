Spezia-Napoli | le formazioni ufficiali | attacco inedito | out Insigne | Mertens ed Osimhen

(Di domenica 22 maggio 2022) Buongiorno a tutti cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, gara valida per la trentottesima ed ultima giornata di Serie A. La sfida vede impegnate due squadre che hanno già raggiunto i rispettivi obiettivi e non hanno nulla da chiedere al campionato. Lodi Thiago Motta ha infatti conquistato la salvezza con una giornata d’anticipo al termine di un percorso burrascoso ed esaltante. Il, dopo aver visto sfumare il sogno Scudetto, ha consolidato la terza posizione ed ha agguantato il traguardo Champions League.’s Polish midfielder Piotr Zielinski (R) shoots on target as’s Polish defender Jakub Kiwior attempts to deflect the shot during the Italian Serie A football match between ...

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - napolimagazine : SERIE A - Spezia-Napoli, le formazioni ufficiali - apetrazzuolo : SERIE A - Spezia-Napoli, le formazioni ufficiali - napolimagazine : SERIE A - Spezia-Napoli, la formazione ufficiale degli azzurri: Petagna titolare in attacco - apetrazzuolo : SERIE A - Spezia-Napoli, la formazione ufficiale degli azzurri: Petagna titolare in attacco -

STATISTICHE E PRECEDENTI - Tra le squadre presenti in entrambi gli ultimi due campionati, ilè quella contro cui loha la miglior percentuale di successi in Serie A (67%) - i liguri ...Dove vedere in tv e streamingIl match tra, in programma alle 12.30 all'Armando Picco, sarà trasmesso in diretta esclusiva streaming da . In alternativa sarà ...Qualche cambio nelle due squadre rispetto all'undici classico. In modo particolare, è la squadra napoletana a fare il maggiore turnover con Petagna, Politano e Elmas nel reparto avanzato. Si rivede Gh ...22.05 09:53 - SPEZIA - Verde: "Se il Napoli si fosse giocato ancora lo Scudetto non sarei sceso in campo contro gli azzurri" ...