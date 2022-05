Scudetto Milan | da Ancelotti a Kakà | ' i campioni siamo noi'

Advertising

GoalItalia : ?? MILAN CAMPIONE D'ITALIA ?? Lo #Scudetto resta a Milano... ma cambia sponda ???? - gippu1 : I #Maldini sono la prima famiglia italiana a vincere uno scudetto con tre generazioni diverse #Milan - capuanogio : Il #Sassuolo non sta facendo un favore al #Milan, che vince uno scudetto ???? straordinario ma con un ultimo atto dif… - rep_parma : Il Milan vince lo scudetto: è campione d’Italia dopo il 3-0 col Sassuolo [dal nostro inviato Emanuele Gamba] [aggio… - Sidimehdi2 : RT @DiavoloFR: IL MILAN È CAMPIONE D'ITALIA !!!!!!!! ???????????? 19EME SCUDETTO !!! ???????????????????????????????????????? CAPOLISTAAAAAA ???????? C’EST MAGNIFIQ… -

...senso di gratitudine che circonda l'Inter nonostante il secondo posto in campionato e lo... Complimenti ale a Stefano Pioli".La squadra che ha vinto più campionati è la Juventus , capace di cucirsi lotricolore sul ... Sul podio delle pluridecorate salgono anchee Inter . Lontanissime in classifica, invece, le ...SERIE A - I rossoneri si aggiudicano il diciannovesimo Scudetto della loro storia undici anni dopo l'ultimo trionfo Tricolore! Non un’impresa, ma il risultato d ...Il Milan è ufficialmente Campione d’Italia per la 19a volta. La squadra rossonera si è imposta con una schiacciante vittoria per 3-0 al Mapei Stadium, invaso dai tifosi milanisti accorsi in 18mila per ...