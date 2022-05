Napoli | Juan Jesus | «Scudetto? Ci riproveremo il prossimo anno»

(Di domenica 22 maggio 2022), difensore del, ha parlato dopo l’ultima gara stagionale degli azzurri: le dichiarazioni del brasilianoha parlato a Dazn dopo Spezia-. STAGIONE – «Sono felice da 8 e non da 10, perché in questo percorso abbiamo sprecato qualcosa ma la squadra ha comunque fatto tanto e anche oggi ha onorato la maglia. Siamo stati spesso al primo posto ma Milan e Inter hfatto i risultati e noi meno. Ciil». SFIDA– «Spero che vinca l’Inter. Ora per il resto penso a riposarmi e a stare con la mia famiglia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Jesus si è rivelato una delle sorprese deldi Spalletti. Quando Koulibaly è mancato - tra infortuni e Coppa d'Africa - l'ex Inter e Roma lo ha sostituito alla grande. Juan Jesus scherza sul fatto che in qualunque squadra vada si ritrova a salutare un capitano. All'Inter fu la volta di Zanetti, alla Roma di Totti e De Rossi, ora che è al Napoli va via Insigne.