Metro B, fino al 5 Giugno chiude alle 21: ecco tutte le informazioni

Sono in corso i lavori di interconnessione fra Metro B e Metro C precisamente nella stazione Colosseo. Per tale motivo la tratta Castro Pretorio-Laurentina chiuderà, temporaneamente, fino al 5 Giugno, alle 21. Di seguito tutte le informazioni dettagliate.

Aggiornamenti Metro B

Tutti i giorni fino al 5 Giugno la linea Castro Pretorio-Laurentina, Metro B, chiuderà prima. Fa eccezione però il 25 Maggio perché i lavori saranno sospesi e per questo la Metro rimarrà attiva, sull'intera linea, tutto il giorno.

