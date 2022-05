Marito e moglie trovati morti in casa, uccisi a colpi di pistola: i figli non avevano loro notizie da giorni (Di domenica 22 maggio 2022) Ieri sera intorno alle 20 a Spinello , frazione di Santa Sofia in provincia di Forlì - Cesena , sono stati trovati senza vita due pensionati di 55 anni, lui, e 57 anni, lei , nella camera da letto ... Leggi su leggo (Di domenica 22 maggio 2022) Ieri sera intorno alle 20 a Spinello , frazione di Santa Sofia in provincia di Forlì - Cesena , sono statisenza vita due pensionati di 55 anni, lui, e 57 anni, lei , nella camera da letto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Marito e moglie morti durante il conflitto, lasciano il loro bimbo di pochi mesi a Mariupol. Vitaly e All… - domenicosabell1 : Marito e moglie trovati morti in casa, uccisi a colpi di pistola: i figli non avevano loro notizie da giorni - mummy53690440 : Marito e moglie trovati morti in casa, uccisi a colpi di pistola: i figli non avevano loro notizie da giorni… - noella_cd69300 : RT @ladyalessandrab: Moglie Troia Italiana con Marito Cornuto & Cuckold - fanpage : A lanciare l’allarme il figlio che non aveva loro notizie da 24 ore -