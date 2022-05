Ibra: 'La mia gioia più grande. Dedicata a Raiola. E se starò bene non smetto' (Di domenica 22 maggio 2022) Zlatan Ibrahimovic si è tolto tante soddisfazioni nel corso della sua carriera, ma questo scudetto col Milan per lui ha un sapore speciale. " E' la mia soddisfazione più grande. Quando sono tornato, ... Leggi su gazzetta (Di domenica 22 maggio 2022) Zlatanhimovic si è tolto tante soddisfazioni nel corso della sua carriera, ma questo scudetto col Milan per lui ha un sapore speciale. " E' la mia soddisfazione più. Quando sono tornato, ...

Advertising

sportli26181512 : Ibra: 'La mia gioia più grande. Dedicata a Raiola. E se starò bene non smetto': Ibra: 'La mia gioia più grande. Ded… - GalliDeborah : RT @Gazzetta_it: Ibra: 'La mia gioia più grande. Dedicata a Raiola. E se starò bene non smetto' #scudetto - Gazzetta_it : Ibra: 'La mia gioia più grande. Dedicata a Raiola. E se starò bene non smetto' #scudetto - JoviAcm2 : Vi amo grazie di esistere siete la mia vita ???????????? @acmilan @TheoHernandez @RafaeLeao7 @mmseize @Brahim… -