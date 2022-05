Escursionista cade mentre percorre il Sentiero degli Dei | interviene il Soccorso Alpino

Leggi su anteprima24

(Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Intensi giorni per i tecnici e sanitari dele Speleologico, impegnati sempre più spesso sulle aree turistiche costiere. Nella giornata di oggi il CNSAS è intervenuto su richiesta della centrale operativa 118 di Salerno per un’infortunatasi ad un arto sulDei nei pressi della mattonella 7. La donna di origini ucraine è caduta riportando un trauma al polso e si è poi accasciata a terra colta da sincope. Di conseguenza i compagni di escursione hanno allertato il 118 che ha diramato l’allarme ale Speleologico. Parallelamente alle squadre terresti CNSAS si è alzato in volo anche l’eli118 – Salerno che ha sbarcato sul posto medico, infermiere ed ...