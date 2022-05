Differenza tra un caseificio ed un Club di calcio. Bravo Napoli, ma complimenti al Milan! (Di domenica 22 maggio 2022) Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, scrive su Twitter complimentandosi con Milan e Inter, ma riservando anche alcune parole per il "suo" Napoli piazzatosi terzo in classifica. "complimenti al Milan campione e all’Inter seconda. Ma complimenti anche a noi che chiudiamo terzi con 9 punti di vantaggio sulla quarta e 15 sulla quinta, in un anno in cui eravamo partiti per tornare in Champions. Grazie a Spalletti, allo staff, alla squadra e a tutti quelli che lavorano nel Napoli. Un grazie a tutti i nostri tifosi e simpatizzanti ovunque nel mondo". Afferma De Laurentiis. Il Patron del Napoli continua ad ignorare che il calcio è uno sport e come tale si basa sulla competitività. Al riguardo mi sono permesso di scrivere un aricolo sull’Impresa calcistica. ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 22 maggio 2022) Aurelio De Laurentiis, presidente del, scrive su Twitter complimentandosi con Milan e Inter, ma riservando anche alcune parole per il "suo"piazzatosi terzo in classifica. "al Milan campione e all’Inter seconda. Maanche a noi che chiudiamo terzi con 9 punti di vantaggio sulla quarta e 15 sulla quinta, in un anno in cui eravamo partiti per tornare in Champions. Grazie a Spalletti, allo staff, alla squadra e a tutti quelli che lavorano nel. Un grazie a tutti i nostri tifosi e simpatizzanti ovunque nel mondo". Afferma De Laurentiis. Il Patron delcontinua ad ignorare che ilè uno sport e come tale si basa sulla competitività. Al riguardo mi sono permesso di scrivere un aricolo sull’Impresa calcistica. ...

