Che Tempo Che Fa: questa sera ospiti di Fabio Fazio Richard Gere e Fiammetta Borsellino (Di domenica 22 maggio 2022) questa sera domenica 22 maggio, su Rai3 va in onda il penultimo appuntamento di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck , con una puntata nella quale si parlerà ... Leggi su globalist (Di domenica 22 maggio 2022)domenica 22 maggio, su Rai3 va in onda il penultimo appuntamento di CheChe Fa di, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck , con una puntata nella quale si parlerà ...

GiuseppeConteIT : ?? La diplomazia ci insegna che i negoziati devono essere portati avanti con perseveranza e determinazione. Non può… - Mov5Stelle : Chi pagherà gli effetti di questa guerra è l’Europa, non gli USA che sul gas avranno persino vantaggi economici aum… - FMCastaldo : Non è il momento per l’ennesimo tafazzismo a 5Stelle. Giuseppe #Conte sta realizzando quel rinnovamento cruciale da… - meravigliato : RT @aledenicola: Che fine ha fatto il laboratorio NATO sotto l’acciaieria di Azovstal? Soros ha fatto in tempo a trasferirlo? - marco_malanga : @Rappresentemax sono i punteruoli del grano , purtroppo non sanno come impedire questo problema ,con tutti i tipi d… -