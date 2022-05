Un Muro di Berlino c’è ancora, e ci impedisce di capire l’Ucraina (Di sabato 21 maggio 2022) Il ricordo del comunismo e lo shock del liberalismo. Due equivoci spiegati da Lea Ypi e Milan Kundera dividono Est e Ovest europei. Un errore da non rifare con Kiev Leggi su huffingtonpost (Di sabato 21 maggio 2022) Il ricordo del comunismo e lo shock del liberalismo. Due equivoci spiegati da Lea Ypi e Milan Kundera dividono Est e Ovest europei. Un errore da non rifare con Kiev

Advertising

HuffPostItalia : Un Muro di Berlino c’è ancora, e ci impedisce di capire l’Ucraina - forzadraghi : @Gianpa89267191 @Lux_Aurea Non vorrei essere frainteso ,odio i dittatori amo la democrazia ,so anche che i dittator… - mauriziocori1 : RT @ilnocciolo: Domenica 17 novembre alle 18 'Inside the wall - Canzoni e storie dal muro di Berlino'. Ad accompagnarci: Manuela Lorusso e… - tulliovalerio54 : Immagini e non solo parole - _Sebs_22 : RT @hakimtdream: Qualificazione EL ? Finale europea che mancava da prima che cadesse il muro di Berlino ? Grazie Josè -