Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie | Galli | “Non sembra epidemico”

(Di sabato 21 maggio 2022) Preoccupazioni per il? “Questa volta non mi fascerei la testa. Siamo, infatti, di fronte a un virus che nonavere le caratteristiche per mettere in piedi un’epidemia in ambito umano”. A dirlo, all’Adnkronos Salute, Massimo, già direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. “Abbiamo a che fare con un virus a Dna, stabile rispetto a quelli a Rna, che somiglia a quello delma è tutta un’altra storia. E soprattutto questo patogeno non si è evoluto nella nostra specie, e nemmeno nellea dire il vero. Per quello che sappiamo al momento: viene direttamente dal mondo animale, crea un certo numero di infezioni, poi si autolimita”, dice. Ad attenuare le preoccupazioni ...