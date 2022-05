Ultime Notizie – Roma, Alemanno: “Termovalorizzatore? Da Gualtieri scelta coraggiosa” (Di sabato 21 maggio 2022) “L’idea di un Termovalorizzatore per Roma è finora l’unico atto degno di nota da parte del sindaco Gualtieri, ma è una decisione coraggiosa che va sicuramente sostenuta”. Lo afferma all’Adnkronos l’ex sindaco della Capitale, Gianni Alemanno. “Il Termovalorizzatore a Roma serve – sottolinea Alemanno -. La raccolta differenziata è importante, e sotto la mia amministrazione l’abbiamo praticamente raddoppiata, ma da sola non basta. Per questo non si può fare a meno del Termovalorizzatore, anche perché le alternative sono o le discariche o portare i rifiuti in altri territori, una scelta però antieconomica”, conclude l’ex sindaco. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 21 maggio 2022) “L’idea di unperè finora l’unico atto degno di nota da parte del sindaco, ma è una decisioneche va sicuramente sostenuta”. Lo afferma all’Adnkronos l’ex sindaco della Capitale, Gianni. “Ilserve – sottolinea-. La raccolta differenziata è importante, e sotto la mia amministrazione l’abbiamo praticamente raddoppiata, ma da sola non basta. Per questo non si può fare a meno del, anche perché le alternative sono o le discariche o portare i rifiuti in altri territori, unaperò antieconomica”, conclude l’ex sindaco. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

