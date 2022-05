Sampdoria, la situazione infortunati: chi recupera per l’Inter? (Di sabato 21 maggio 2022) infortunati Sampdoria, nella giornata di ieri differenziato per Caputo, Sensi, Giovinco, Ekdal e Conti: chi recupera per l’Inter Domani è l’ultima partita della stagione in Serie A e la Sampdoria farà visita all’Inter a San Siro. Nell’allenamento odierno Giampaolo dovrà valutare le condizioni di diversi giocatori. Sebastian Giovinco è stato convocato contro la Fiorentina e dovrebbe essere chiamato anche per l’Inter. Stessa sorte per Stefano Sensi, lo sprint nel recupero dalla lieve lesione all’adduttore potrebbe permettergli di partecipare alla sfida da ex. Sotto osservazione anche Albin Ekdal, Andrea Conti e Francesco Caputo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022), nella giornata di ieri differenziato per Caputo, Sensi, Giovinco, Ekdal e Conti: chiperDomani è l’ultima partita della stagione in Serie A e lafarà visita ala San Siro. Nell’allenamento odierno Giampaolo dovrà valutare le condizioni di diversi giocatori. Sebastian Giovinco è stato convocato contro la Fiorentina e dovrebbe essere chiamato anche per. Stessa sorte per Stefano Sensi, lo sprint nel recupero dalla lieve lesione all’adduttore potrebbe permettergli di partecipare alla sfida da ex. Sotto osservazione anche Albin Ekdal, Andrea Conti e Francesco Caputo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : La situazione infortunati in casa #Sampdoria ?? - elmanu_85 : Leggo commenti solo di calciatori-staff del @SassuoloUS Sponda @sampdoria tutto tace. Anche loro potrebbero ostaco… - SampNews24 : #Sampdoria, dualismo Osti-Faggiano da risolvere: la situazione - SSLazioOrg : RT @vocelaziale: CALCIOMERCATO LAZIO?? #Pedullà:??? “#Caputo il nome di #Sarri come vice-#Immobile. Il tecnico della #Lazio lo ha in testa… - vocelaziale : CALCIOMERCATO LAZIO?? #Pedullà:??? “#Caputo il nome di #Sarri come vice-#Immobile. Il tecnico della #Lazio lo ha in… -