Maltrattamenti ad una studentessa autistica, domiciliari per una insegnante di sostegno e un'assistente (Di sabato 21 maggio 2022) Sono finite agli arresti domiciliari una insegnante di sostegno di una scuola superiore di Tolentino, comune in provincia di Macerata, e un'assistente per l'autonomia e la comunicazione per aver maltrattato una studentessa autistica. A far scattare le indagini, condotte dai carabinieri, è stata una professoressa della stessa scuola, che avrebbe assistito a comportamenti anomali della docente. Il personale dell'Arma, coordinato dal pubblico ministero Rita Barbieri e procuratore facente funzioni di Macerata, Claudio Rastrelli, ha indagato anche attraverso l'utilizzo di intercettazioni ambientali e videocamere. Le due donne, riferisce l'Agi, sono accusate del reato di Maltrattamenti aggravati e il gip ha accolto la richiesta della misura cautelare per entrambe. ... Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) Sono finite agli arrestiunadidi una scuola superiore di Tolentino, comune in provincia di Macerata, e un'per l'autonomia e la comunicazione per aver maltrattato una. A far scattare le indagini, condotte dai carabinieri, è stata una professoressa della stessa scuola, che avrebbe assistito a comportamenti anomali della docente. Il personale dell'Arma, coordinato dal pubblico ministero Rita Barbieri e procuratore facente funzioni di Macerata, Claudio Rastrelli, ha indagato anche attraverso l'utilizzo di intercettazioni ambientali e videocamere. Le due donne, riferisce l'Agi, sono accusate del reato diaggravati e il gip ha accolto la richiesta della misura cautelare per entrambe. ...

Advertising

enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - tempoweb : Maltrattamenti ad una studentessa autistica, arresti domiciliari per una insegnante di sostegno e un’assistente… - scarpdetenis : In Italia 12mila minorenni ogni anno incorrono in una gravidanza. Il Saga, che opera negli ospedali di Milano, è un… - CronacheMc : Servizio aggiornato - Incubo in un istituto superiore di Tolentino dove una studentessa sarebbe finita nel mirino d… - lavalidamente : RT @zampa_qua: AIUTOOO ??STRAURGENTISSIMO????????????320 062 5715?? -