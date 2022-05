Libretti, Poste avvisa: attenzione a questa truffa svuota-conto (Di sabato 21 maggio 2022) Se siete possessori di Libretti aperti con Poste Italiane c’è purtroppo per voi il rischio di cadere vittima di tentativi di truffa. Ma difendersi dal phishing, come viene chiamato in gergo, è più facile di quello che pensate I clienti che utilizzano Poste Italiane come proprio istituto bancario oppure che aprono i Libretti postali per L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 21 maggio 2022) Se siete possessori diaperti conItaliane c’è purtroppo per voi il rischio di cadere vittima di tentativi di. Ma difendersi dal phishing, come viene chiamato in gergo, è più facile di quello che pensate I clienti che utilizzanoItaliane come proprio istituto bancario oppure che aprono ipostali per L'articolo proviene da Consumatore.com.

infoiteconomia : Libretti Poste, manca un mese: quali chiuderanno in automatico - infoiteconomia : Poste Italiane attenzione: sta per chiudere questi libretti a brevissimo - ultimenews24 : (Adnkronos) - Addio al vecchio libretto postale. Il 21 giugno 2022 Poste Italiane chiuderà migliaia di libretti non… - LiberoReporter : Poste sta per chiudere i Libretti postali: che fare per non perdere soldi - Gaebaldi : Poste sta per chiudere i Libretti postali: che fare per non perdere soldi -