Kvaratskhelia non si ferma più | gol di prepotenza e tecnica – VIDEO

Kvicha Kvaratskhelia ancora in gol con la Dinamo Batumi che vince 2-0 contro il Telavi e conquista altri tre punti nel campionato georgiano. L'ex Rubin Kazan è tornato in patria dopo il blocco del campionato russo, ma sarà solo una parentesi perché dalla prossima stagione si trasferirà al Napoli. Da quando è cominciato il campionato georgiano Kvaratskhelia sta segnando con una regolarità disarmante. Sicuramente il livello del campionato non è altissimo, ma il 21 enne, esterno di sinistra chiamato a sostituire Insigne sta facendo vedere ottime doti. Kvaratskhelia ha segnato ancora nel match tra Dinamo Batumi e Telavi. Un gol di forza e tecnica per il futuro attaccante del Napoli che porta palla, resiste ad una carica e poi piazza il pallone con un destro

