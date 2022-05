Kerber-Juvan in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Strasburgo 2022 (Di sabato 21 maggio 2022) Il titolo del torneo Wta 250 di Strasburgo se lo contenderanno Angelique Kerber e Kaja Juvan. Il palmares delle due tenniste sembrerebbe preannunciare un esito scontato. Per la veterana tedesca, infatti, si tratta della trentaduesima finale della carriera, in cui andrà alla caccia del titolo numero quattordici. E’ la prima volta invece per la giovane slovena a livello di circuito maggiore, lei che al massimo ha vinto un torneo ma il tabellone era quello del doppio. Il match nasconde comunque molte insidie per Kerber. Juvan deve ancora perdere un set nell’arco del torneo e viene dal roboante successo in semifinale contro la ceca Karolina Pliskova, prima testa di serie dell’evento e numero otto del ranking mondiale. Sarà importante anche vedere in che condizioni si presenterà in campo la teutonica che, ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Il titolo del torneo Wta 250 dise lo contenderanno Angeliquee Kaja. Il palmares delle due tenniste sembrerebbe preannunciare un esito scontato. Per la veterana tedesca, infatti, si tratta della trentaduesima finale della carriera, in cui andrà alla caccia del titolo numero quattordici. E’ la prima volta invece per la giovane slovena a livello di circuito maggiore, lei che al massimo ha vinto un torneo ma il tabellone era quello del doppio. Il match nasconde comunque molte insidie perdeve ancora perdere un set nell’arco del torneo e viene dal roboante successo in semifinale contro la ceca Karolina Pliskova, prima testa di serie dell’evento e numero otto del ranking mondiale. Sarà importante anche vedere in che condizioni si presenterà in campo la teutonica che, ...

