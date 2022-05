Kate Middleton | l’incidente davanti agli occhi dei bambini | per la duchessa non c’è stato niente da fare

Leggi su ildemocratico

(Di sabato 21 maggio 2022) Recentissimamente, ladi Cambridge ha avuto un incidente propriodei. Ecco cosa le è successo A poche settimane dalle celebrazioni per i settanta anni di regno di sua Maestà la Regina Elisabetta, in questi giorni c’è una vicenda in particolare che sta tenendo banco. Si tratta della eventuale presenza di Harry e Meghan sulla balconata del palazzo reale dalla quale si affaccerà Elisabetta II insieme ai membri a lei più vicini della Royal Family. Principe William, principe Harry, Meghan Markle e(Websource)A quanto pare, i duchi di Sussex non dovrebbero comparire al fianco del resto della famiglia. La scelta sarebbe stata presa di comune accordo, evitando in tal modo un possibile imbarazzo dovuto alla ...