Incidente mortale a Roma | si ribalta con l’auto | la vittima è il dj ‘Pomata’

(Di sabato 21 maggio 2022) Si chiamava Daniele Rossi, in arte ‘Il Pomata’, il noto dj di 41 anni che la sera del 19 maggio, intorno alle 23, ha perso la vita in un terribilestradale a, in via di Tor Carbone. Inutili tutti i tentativi di soccorso: per il dj non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. La dinamica dell’in via di Tor Carbone Daniele si trovava a bordo della sua auto, una Smart For Two, quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo in via di Tor Carbone, all’altezza della rotonda di via Viggiano, poi ha terminato la sua corsandosi. Il dj è morto sul colpo, non sembrerebbero esserci coinvolti altri veicoli, ma ora spetterà agli agenti della Polizia Locale fare chiarezza, continuare le indagini e ricostruire l’esatta dinamica. Dell’ennesimo, e purtroppo, ...