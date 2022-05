Genoa - Bologna 0 - 1 | decide Barrow Il Grifone dice addio alla Serie A

Advertising

Gazzetta_it : Vince il Bologna ma il Genoa si gode l'abbraccio di Marassi #genoabologna - SkySport : GENOA-BOLOGNA 0-1 Risultato finale ? ? #Barrow (66') ? SERIE A - 38^ giornata ?? - DiMarzio : #SerieA | @GenoaCFC, le probabili scelte di #Blessin per la gara con il #Bologna - vivereitalia : IL Genoa saluta la A con una sconfitta: 0-1 col Bologna - AOnewsIT : La gara di oggi è stata vinta per 3m: ?? 19:11 @corriere: Genoa-Bologna 0-1, gol di Barrow, liguri.… ?? 19:15 repubb… -

... colpo di testa del giovane attaccante delsu cross dalla destra di Aebischer, vola Semper a salvare il. Passa un solo minuto e illa sblocca: uno due involontario di Barrow con ...Barrow la sblocca Illa vince e, se si parla di contenuti di gioco, con merito. Perchè prima del gol, rocambolesco e simbolico (ilsi fa male da solo), è Semper a dover compiere due ...Le dichiarazioni di Alexander Blessin dopo Genoa-Bologna: "Abbiamo la responsabilità di tornare in Serie A", spiega in conferenza ...Il gol di Barrow (La Presse). Il Bologna chiude il suo campionato con una vittoria sul campo del Genoa: finisce 1-0 con gol al 67’ di Barrow, fin lì probabilmente il peggiore, in una partita con ritmi ...