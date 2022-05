F1 GP Spagna 2022 | Leclerc | “Contento della pole | macchina fantastica”

(Di sabato 21 maggio 2022) “E’ stata una sessione difficile, ho commesso un errore in Q3. Avevo solo un giro ma è andata bene, sonoe la. Sono in una posizione molto buona per la gara, ma abbiamo faticato con le gomme rispetto alla Red Bull nelle ultime due gare. Se non riusciremo a gestirle, il weekend non si chiuderà con una vittoria”. Lo ha detto Charles, pilotaFerrari, dopo laposition ottenuta nel Gran Premio didi Formula 1. SportFace.

Advertising

Agenzia_Ansa : Ad oggi sono almeno 8 i Paesi europei che hanno registrato casi di vaiolo delle scimmie. Lo riferisce l'Oms precisa… - SkySportF1 : ?? CHARLES SEMPRE AL COMANDO ?? E il passo di gara della Ferrari?? ? - repubblica : F1, Gp Spagna: Leclerc davanti anche nelle terze libere, Verstappen 2° [dalla nostra inviata Alessandra Retico] - Agenzia_Ansa : Pole position per #Leclerc nel gran premio di Spagna che si corre domani a Barcellona. Una vera e propria impresa p… - sportface2016 : #F1 #SpanishGP, #Leclerc: “Contento della pole, macchina fantastica” -

BARCELLONA - Charles Leclerc ottiene la pole position del Gran Premio didi Formula 1. Il pilota monegasco della Ferrari fa segnare il miglior tempo in 1'18"750, davanti al rivale della Red Bull Max Verstappen (+0"323) e il compagno di box Carlos Sainz (+0"416). A ...BARCELLONA - Charles Leclerc si prende la pole position del di Formula 1. Il pilota monegasco della Ferrari fa segnare il miglior tempo in 1'18"750, davanti al rivale della Red Bull Max Verstappen (+0"...(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Pole position per Charles Leclerc nel gran premio di Spagna che si corre domani a Barcellona. Una vera e propria impresa per il monegasco della Ferrari che nella prima ...Charles Leclerc esulta per la pole conquistata al gp di spagna. "Sono in una posizione forte - ha detto il ferrarista - ma abbiamo faticato con le gomme e ho Max (Verstappen ndr) alle spalle e se non ...