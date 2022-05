Canottaggio indoor | al C2 Open Championship è record italiano di Di Giovanni

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 21 maggio 2022) Roma – E’ stata una prima giornata della 20esima edizione dei C2RowErgdirowing ricca di pathos e di emozioni, oltre che di gran di prestazioni di grandissimo rilievo tecnico. Per tutti c’è stata la grandissima soddisfazione di tornare a disputare le gare dal vivo, dopo un anno di stop per la pandemia, in una location davvero straordinaria come lo Stadio dei Marmi di Roma, uno scenario unico e certamente insolito per i virtuosi del vogatore. Atleti provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa hanno dato vita a gare tirate e combattute, mentre un pubblico di appassionati e di curiosi ha sostenuto le performance dei protagonisti. Nella giornata si sono disputate le gare sui 2000 metri, a partire dalle categorie più giovani che hanno dimostrato la bontà del vivaio del nostro. In ...