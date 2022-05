A.C. e d.C. ovvero l’avanti Carfagna e il dopo Carfagna. L’analisi di Giordano (Di sabato 21 maggio 2022) Da adesso in poi nella scansione cronologica di chi vorrà mettere passare in rassegna le intemerate di Vincenzo De Luca ci sarà un a.C. o un d.C., ovvero un avanti e un dopo Carfagna. Un prima e un dopo Mara Carfagna, attuale ministra per il Sud nel governo Draghi macchiatasi, a detta del presidente della Regione Campania, di un “eccesso di propagandismo e demagogia criptopartitica. Mi sa – chiosa il governatore a proposito del Forum sul Mediterraneo promosso dalla Carfagna a Sorrento qualche giorno fa – più di marchio Forza Italia che istituzionale”. Questa speciale datazione temporale mette al centro un passaggio che potremmo definire epocale, che non riguarda però la scelta affatto nuova del presidente di lanciarsi alzo zero contro ... Leggi su formiche (Di sabato 21 maggio 2022) Da adesso in poi nella scansione cronologica di chi vorrà mettere passare in rassegna le intemerate di Vincenzo De Luca ci sarà un a.C. o un d.C.,un avanti e un. Un prima e unMara, attuale ministra per il Sud nel governo Draghi macchiatasi, a detta del presidente della Regione Campania, di un “eccesso di propagandismo e demagogia criptopartitica. Mi sa – chiosa il governatore a proposito del Forum sul Mediterraneo promosso dallaa Sorrento qualche giorno fa – più di marchio Forza Italia che istituzionale”. Questa speciale datazione temporale mette al centro un passaggio che potremmo definire epocale, che non riguarda però la scelta affatto nuova del presidente di lanciarsi alzo zero contro ...

fefefede : - ha il fake dating e l'office romance, ovvero i due trope SUPREMI!!!!!!!! dopo il childhood friends to enemies to… - Darkrooom1 : @nellajb1 Il rimo che l'ha fatta passare per pazza stalker era B in casa nonostante la illudesse per andare avanti… - SpaghettiTrade : @youngslimerlife Quello che non sta in piedi è la motivazione, ovvero che se ne vuole andare, perché ieri nell'inte… -