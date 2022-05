Una foratura sulla PS Arganil mette fuori dai giochi Ogier (Di venerdì 20 maggio 2022) Cosa non ci fa vivere il Rally del Portogallo 2022… Dopo il ritiro di Sébastien Loeb, per un errore di cui si è scusato, sulla PS7 Arganil tocca a Sébastien Ogier, che vede sparire il sogno di un podio da record al Rally del Portogallo. Due prove e due forature, forse, sono un po’ troppo Source Leggi su rallyeslalom (Di venerdì 20 maggio 2022) Cosa non ci fa vivere il Rally del Portogallo 2022… Dopo il ritiro di Sébastien Loeb, per un errore di cui si è scusato,PS7tocca a Sébastien, che vede sparire il sogno di un podio da record al Rally del Portogallo. Due prove e due forature, forse, sono un po’ troppo Source

